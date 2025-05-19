Валюты / PNRG
PNRG: PrimeEnergy Resources Corporation
175.86 USD 3.91 (2.27%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PNRG за сегодня изменился на 2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 172.53, а максимальная — 176.50.
Следите за динамикой PrimeEnergy Resources Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
172.53 176.50
Годовой диапазон
137.78 243.49
- Предыдущее закрытие
- 171.95
- Open
- 173.36
- Bid
- 175.86
- Ask
- 176.16
- Low
- 172.53
- High
- 176.50
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- 2.27%
- Месячное изменение
- 17.04%
- 6-месячное изменение
- -22.18%
- Годовое изменение
- 27.63%
