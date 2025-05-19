КотировкиРазделы
Валюты / PNRG
PNRG: PrimeEnergy Resources Corporation

175.86 USD 3.91 (2.27%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PNRG за сегодня изменился на 2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 172.53, а максимальная — 176.50.

Следите за динамикой PrimeEnergy Resources Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
172.53 176.50
Годовой диапазон
137.78 243.49
Предыдущее закрытие
171.95
Open
173.36
Bid
175.86
Ask
176.16
Low
172.53
High
176.50
Объем
99
Дневное изменение
2.27%
Месячное изменение
17.04%
6-месячное изменение
-22.18%
Годовое изменение
27.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.