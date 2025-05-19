통화 / PNRG
PNRG: PrimeEnergy Resources Corporation
165.52 USD 6.24 (3.63%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PNRG 환율이 오늘 -3.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 164.49이고 고가는 170.65이었습니다.
PrimeEnergy Resources Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PNRG News
- Is PrimeEnergy Stock a Smart Bet Amid Oil Slump & Gas Growth?
- PrimeEnergy Q2 Earnings Fall Y/Y on Lower Oil Prices, Stock Declines
- Prime Energy Resources: The Place To Be During Uncertain Times (NASDAQ:PNRG)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, SAP, AMD, PrimeEnergy Resources and ClearOne
- Top Stock Reports for Microsoft, SAP & AMD
- PrimeEnergy Resources Corporation Announces Change in Independent Registered Public Accounting Firm
- PrimeEnergy Resources: Watch The Partners (NASDAQ:PNRG)
- Primeenergy Resources Corp sees $1.16 million stock sale by ten percent owner
- PrimeEnergy Reports Increased Production, Higher Revenue, and Strategic Share Repurchases in Q1 2025
일일 변동 비율
164.49 170.65
년간 변동
137.78 243.49
- 이전 종가
- 171.76
- 시가
- 170.65
- Bid
- 165.52
- Ask
- 165.82
- 저가
- 164.49
- 고가
- 170.65
- 볼륨
- 56
- 일일 변동
- -3.63%
- 월 변동
- 10.16%
- 6개월 변동
- -26.75%
- 년간 변동율
- 20.12%
20 9월, 토요일