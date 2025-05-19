시세섹션
통화 / PNRG
주식로 돌아가기

PNRG: PrimeEnergy Resources Corporation

165.52 USD 6.24 (3.63%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PNRG 환율이 오늘 -3.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 164.49이고 고가는 170.65이었습니다.

PrimeEnergy Resources Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PNRG News

일일 변동 비율
164.49 170.65
년간 변동
137.78 243.49
이전 종가
171.76
시가
170.65
Bid
165.52
Ask
165.82
저가
164.49
고가
170.65
볼륨
56
일일 변동
-3.63%
월 변동
10.16%
6개월 변동
-26.75%
년간 변동율
20.12%
20 9월, 토요일