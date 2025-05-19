Moedas / PNRG
PNRG: PrimeEnergy Resources Corporation
173.98 USD 2.68 (1.56%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PNRG para hoje mudou para 1.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 172.07 e o mais alto foi 175.65.
Veja a dinâmica do par de moedas PrimeEnergy Resources Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PNRG Notícias
Faixa diária
172.07 175.65
Faixa anual
137.78 243.49
- Fechamento anterior
- 171.30
- Open
- 172.44
- Bid
- 173.98
- Ask
- 174.28
- Low
- 172.07
- High
- 175.65
- Volume
- 32
- Mudança diária
- 1.56%
- Mudança mensal
- 15.79%
- Mudança de 6 meses
- -23.01%
- Mudança anual
- 26.26%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh