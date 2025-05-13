Dövizler / PLPC
PLPC: Preformed Line Products Company
201.79 USD 4.24 (2.06%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PLPC fiyatı bugün -2.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 201.25 ve Yüksek fiyatı olarak 207.08 aralığında işlem gördü.
Preformed Line Products Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
201.25 207.08
Yıllık aralık
120.11 207.08
- Önceki kapanış
- 206.03
- Açılış
- 207.08
- Satış
- 201.79
- Alış
- 202.09
- Düşük
- 201.25
- Yüksek
- 207.08
- Hacim
- 130
- Günlük değişim
- -2.06%
- Aylık değişim
- 6.22%
- 6 aylık değişim
- 44.18%
- Yıllık değişim
- 61.99%
21 Eylül, Pazar