PLPC: Preformed Line Products Company
200.80 USD 3.14 (1.59%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PLPC de hoy ha cambiado un 1.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 197.20, mientras que el máximo ha alcanzado 205.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Preformed Line Products Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
197.20 205.33
Rango anual
120.11 205.33
- Cierres anteriores
- 197.66
- Open
- 198.31
- Bid
- 200.80
- Ask
- 201.10
- Low
- 197.20
- High
- 205.33
- Volumen
- 104
- Cambio diario
- 1.59%
- Cambio mensual
- 5.70%
- Cambio a 6 meses
- 43.47%
- Cambio anual
- 61.19%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B