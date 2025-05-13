CotizacionesSecciones
PLPC
PLPC: Preformed Line Products Company

200.80 USD 3.14 (1.59%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PLPC de hoy ha cambiado un 1.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 197.20, mientras que el máximo ha alcanzado 205.33.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Preformed Line Products Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
197.20 205.33
Rango anual
120.11 205.33
Cierres anteriores
197.66
Open
198.31
Bid
200.80
Ask
201.10
Low
197.20
High
205.33
Volumen
104
Cambio diario
1.59%
Cambio mensual
5.70%
Cambio a 6 meses
43.47%
Cambio anual
61.19%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B