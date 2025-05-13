Moedas / PLPC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PLPC: Preformed Line Products Company
203.15 USD 2.35 (1.17%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PLPC para hoje mudou para 1.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 200.99 e o mais alto foi 204.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Preformed Line Products Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLPC Notícias
- Preformed Line Products: Overhanging Valuation To Catch Up With Share-Price Gains (NASDAQ:PLPC)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Amazon.com, Philip Morris International, Preformed Line Products and Security Federal
- Jim Cramer Urges Caution On Intel Rally, Says IBM Offers More Than D-Wave - Elbit Systems (NASDAQ:ESLT), Energy Transfer (NYSE:ET)
- Top Analyst Reports for Microsoft, Amazon.com & Philip Morris
- PLPC Q2 Earnings Grow 35% Y/Y, Stock Falls 10% on Tariff Fears
- Preformed Line (PLPC) Q2 Revenue Up 22%
- Preformed Line Products secures $27.4 million loan for new Poland plant
- PREFORMED LINE PRODUCTS ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND
- PLP AND LIGHTERA ANNOUNCE GROUNDBREAKING COMPATIBILITY PROGRAM FOR FTTX CLOSURES AND ROLLABLE RIBBON CABLE
- PLP EXPANDS EUROPEAN OPERATIONS WITH NEW FACILITY IN POLAND AND MAJOR UPGRADE IN SPAIN
- Preformed Line Products announces shareholder vote results
Faixa diária
200.99 204.88
Faixa anual
120.11 205.33
- Fechamento anterior
- 200.80
- Open
- 201.40
- Bid
- 203.15
- Ask
- 203.45
- Low
- 200.99
- High
- 204.88
- Volume
- 13
- Mudança diária
- 1.17%
- Mudança mensal
- 6.94%
- Mudança de 6 meses
- 45.15%
- Mudança anual
- 63.08%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh