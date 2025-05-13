通貨 / PLPC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PLPC: Preformed Line Products Company
206.03 USD 5.23 (2.60%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PLPCの今日の為替レートは、2.60%変化しました。日中、通貨は1あたり200.99の安値と207.02の高値で取引されました。
Preformed Line Products Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLPC News
- プリフォームド・ライン・プロダクツ、四半期配当金を1株あたり$.20と発表
- Preformed Line Products announces quarterly dividend of $.20 per share
- Preformed Line Products: Overhanging Valuation To Catch Up With Share-Price Gains (NASDAQ:PLPC)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Amazon.com, Philip Morris International, Preformed Line Products and Security Federal
- Jim Cramer Urges Caution On Intel Rally, Says IBM Offers More Than D-Wave - Elbit Systems (NASDAQ:ESLT), Energy Transfer (NYSE:ET)
- Top Analyst Reports for Microsoft, Amazon.com & Philip Morris
- PLPC Q2 Earnings Grow 35% Y/Y, Stock Falls 10% on Tariff Fears
- Preformed Line (PLPC) Q2 Revenue Up 22%
- Preformed Line Products secures $27.4 million loan for new Poland plant
- PREFORMED LINE PRODUCTS ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND
- PLP AND LIGHTERA ANNOUNCE GROUNDBREAKING COMPATIBILITY PROGRAM FOR FTTX CLOSURES AND ROLLABLE RIBBON CABLE
- PLP EXPANDS EUROPEAN OPERATIONS WITH NEW FACILITY IN POLAND AND MAJOR UPGRADE IN SPAIN
- Preformed Line Products announces shareholder vote results
1日のレンジ
200.99 207.02
1年のレンジ
120.11 207.02
- 以前の終値
- 200.80
- 始値
- 201.40
- 買値
- 206.03
- 買値
- 206.33
- 安値
- 200.99
- 高値
- 207.02
- 出来高
- 38
- 1日の変化
- 2.60%
- 1ヶ月の変化
- 8.45%
- 6ヶ月の変化
- 47.21%
- 1年の変化
- 65.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K