PLPC: Preformed Line Products Company
206.03 USD 5.23 (2.60%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLPC hat sich für heute um 2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 200.99 bis zu einem Hoch von 207.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Preformed Line Products Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
200.99 207.02
Jahresspanne
120.11 207.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 200.80
- Eröffnung
- 201.40
- Bid
- 206.03
- Ask
- 206.33
- Tief
- 200.99
- Hoch
- 207.02
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- 2.60%
- Monatsänderung
- 8.45%
- 6-Monatsänderung
- 47.21%
- Jahresänderung
- 65.39%
