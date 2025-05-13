KurseKategorien
Währungen / PLPC
PLPC: Preformed Line Products Company

206.03 USD 5.23 (2.60%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PLPC hat sich für heute um 2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 200.99 bis zu einem Hoch von 207.02 gehandelt.

Der Wechselkurs von PLPC hat sich für heute um 2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 200.99 bis zu einem Hoch von 207.02 gehandelt.

Tagesspanne
200.99 207.02
Jahresspanne
120.11 207.08
Vorheriger Schlusskurs
200.80
Eröffnung
201.40
Bid
206.03
Ask
206.33
Tief
200.99
Hoch
207.02
Volumen
38
Tagesänderung
2.60%
Monatsänderung
8.45%
6-Monatsänderung
47.21%
Jahresänderung
65.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K