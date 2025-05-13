Валюты / PLPC
PLPC: Preformed Line Products Company
197.66 USD 2.71 (1.35%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLPC за сегодня изменился на -1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 194.43, а максимальная — 200.50.
Следите за динамикой Preformed Line Products Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PLPC
- Preformed Line Products: Overhanging Valuation To Catch Up With Share-Price Gains (NASDAQ:PLPC)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Amazon.com, Philip Morris International, Preformed Line Products and Security Federal
- Jim Cramer Urges Caution On Intel Rally, Says IBM Offers More Than D-Wave - Elbit Systems (NASDAQ:ESLT), Energy Transfer (NYSE:ET)
- Top Analyst Reports for Microsoft, Amazon.com & Philip Morris
- PLPC Q2 Earnings Grow 35% Y/Y, Stock Falls 10% on Tariff Fears
- Preformed Line (PLPC) Q2 Revenue Up 22%
- Preformed Line Products secures $27.4 million loan for new Poland plant
- PREFORMED LINE PRODUCTS ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND
- PLP AND LIGHTERA ANNOUNCE GROUNDBREAKING COMPATIBILITY PROGRAM FOR FTTX CLOSURES AND ROLLABLE RIBBON CABLE
- PLP EXPANDS EUROPEAN OPERATIONS WITH NEW FACILITY IN POLAND AND MAJOR UPGRADE IN SPAIN
- Preformed Line Products announces shareholder vote results
Дневной диапазон
194.43 200.50
Годовой диапазон
120.11 203.00
- Предыдущее закрытие
- 200.37
- Open
- 197.20
- Bid
- 197.66
- Ask
- 197.96
- Low
- 194.43
- High
- 200.50
- Объем
- 116
- Дневное изменение
- -1.35%
- Месячное изменение
- 4.05%
- 6-месячное изменение
- 41.23%
- Годовое изменение
- 58.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.