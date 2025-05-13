КотировкиРазделы
PLPC: Preformed Line Products Company

197.66 USD 2.71 (1.35%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PLPC за сегодня изменился на -1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 194.43, а максимальная — 200.50.

Следите за динамикой Preformed Line Products Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости PLPC

Дневной диапазон
194.43 200.50
Годовой диапазон
120.11 203.00
Предыдущее закрытие
200.37
Open
197.20
Bid
197.66
Ask
197.96
Low
194.43
High
200.50
Объем
116
Дневное изменение
-1.35%
Месячное изменение
4.05%
6-месячное изменение
41.23%
Годовое изменение
58.67%
