Devises / PLPC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PLPC: Preformed Line Products Company
201.79 USD 4.24 (2.06%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PLPC a changé de -2.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 201.25 et à un maximum de 207.08.
Suivez la dynamique Preformed Line Products Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLPC Nouvelles
- Preformed Line Products annonce un dividende trimestriel de 0,20$ par action
- Preformed Line Products announces quarterly dividend of $.20 per share
- Preformed Line Products: Overhanging Valuation To Catch Up With Share-Price Gains (NASDAQ:PLPC)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Amazon.com, Philip Morris International, Preformed Line Products and Security Federal
- Jim Cramer Urges Caution On Intel Rally, Says IBM Offers More Than D-Wave - Elbit Systems (NASDAQ:ESLT), Energy Transfer (NYSE:ET)
- Top Analyst Reports for Microsoft, Amazon.com & Philip Morris
- PLPC Q2 Earnings Grow 35% Y/Y, Stock Falls 10% on Tariff Fears
- Preformed Line (PLPC) Q2 Revenue Up 22%
- Preformed Line Products secures $27.4 million loan for new Poland plant
- PREFORMED LINE PRODUCTS ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND
- PLP AND LIGHTERA ANNOUNCE GROUNDBREAKING COMPATIBILITY PROGRAM FOR FTTX CLOSURES AND ROLLABLE RIBBON CABLE
- PLP EXPANDS EUROPEAN OPERATIONS WITH NEW FACILITY IN POLAND AND MAJOR UPGRADE IN SPAIN
- Preformed Line Products announces shareholder vote results
Range quotidien
201.25 207.08
Range Annuel
120.11 207.08
- Clôture Précédente
- 206.03
- Ouverture
- 207.08
- Bid
- 201.79
- Ask
- 202.09
- Plus Bas
- 201.25
- Plus Haut
- 207.08
- Volume
- 130
- Changement quotidien
- -2.06%
- Changement Mensuel
- 6.22%
- Changement à 6 Mois
- 44.18%
- Changement Annuel
- 61.99%
20 septembre, samedi