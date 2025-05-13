통화 / PLPC
PLPC: Preformed Line Products Company
201.79 USD 4.24 (2.06%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PLPC 환율이 오늘 -2.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 201.25이고 고가는 207.08이었습니다.
Preformed Line Products Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PLPC News
- Preformed Line Products, 주당 0.20달러 분기 배당 발표
- Preformed Line Products announces quarterly dividend of $.20 per share
- Preformed Line Products: Overhanging Valuation To Catch Up With Share-Price Gains (NASDAQ:PLPC)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Amazon.com, Philip Morris International, Preformed Line Products and Security Federal
- Jim Cramer Urges Caution On Intel Rally, Says IBM Offers More Than D-Wave - Elbit Systems (NASDAQ:ESLT), Energy Transfer (NYSE:ET)
- Top Analyst Reports for Microsoft, Amazon.com & Philip Morris
- PLPC Q2 Earnings Grow 35% Y/Y, Stock Falls 10% on Tariff Fears
- Preformed Line (PLPC) Q2 Revenue Up 22%
- Preformed Line Products secures $27.4 million loan for new Poland plant
- PREFORMED LINE PRODUCTS ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND
- PLP AND LIGHTERA ANNOUNCE GROUNDBREAKING COMPATIBILITY PROGRAM FOR FTTX CLOSURES AND ROLLABLE RIBBON CABLE
- PLP EXPANDS EUROPEAN OPERATIONS WITH NEW FACILITY IN POLAND AND MAJOR UPGRADE IN SPAIN
- Preformed Line Products announces shareholder vote results
일일 변동 비율
201.25 207.08
년간 변동
120.11 207.08
- 이전 종가
- 206.03
- 시가
- 207.08
- Bid
- 201.79
- Ask
- 202.09
- 저가
- 201.25
- 고가
- 207.08
- 볼륨
- 130
- 일일 변동
- -2.06%
- 월 변동
- 6.22%
- 6개월 변동
- 44.18%
- 년간 변동율
- 61.99%
20 9월, 토요일