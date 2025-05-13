货币 / PLPC
PLPC: Preformed Line Products Company
198.97 USD 1.31 (0.66%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PLPC汇率已更改0.66%。当日，交易品种以低点197.20和高点203.53进行交易。
关注Preformed Line Products Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLPC新闻
- Preformed Line Products: Overhanging Valuation To Catch Up With Share-Price Gains (NASDAQ:PLPC)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Amazon.com, Philip Morris International, Preformed Line Products and Security Federal
- Jim Cramer Urges Caution On Intel Rally, Says IBM Offers More Than D-Wave - Elbit Systems (NASDAQ:ESLT), Energy Transfer (NYSE:ET)
- Top Analyst Reports for Microsoft, Amazon.com & Philip Morris
- PLPC Q2 Earnings Grow 35% Y/Y, Stock Falls 10% on Tariff Fears
- Preformed Line (PLPC) Q2 Revenue Up 22%
- Preformed Line Products secures $27.4 million loan for new Poland plant
- PREFORMED LINE PRODUCTS ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND
- PLP AND LIGHTERA ANNOUNCE GROUNDBREAKING COMPATIBILITY PROGRAM FOR FTTX CLOSURES AND ROLLABLE RIBBON CABLE
- PLP EXPANDS EUROPEAN OPERATIONS WITH NEW FACILITY IN POLAND AND MAJOR UPGRADE IN SPAIN
- Preformed Line Products announces shareholder vote results
日范围
197.20 203.53
年范围
120.11 203.53
- 前一天收盘价
- 197.66
- 开盘价
- 198.31
- 卖价
- 198.97
- 买价
- 199.27
- 最低价
- 197.20
- 最高价
- 203.53
- 交易量
- 57
- 日变化
- 0.66%
- 月变化
- 4.74%
- 6个月变化
- 42.16%
- 年变化
- 59.73%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值