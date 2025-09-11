Dövizler / PL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PL: Planet Labs PBC Class A
11.05 USD 0.44 (4.15%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PL fiyatı bugün 4.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.62 ve Yüksek fiyatı olarak 11.41 aralığında işlem gördü.
Planet Labs PBC Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PL haberleri
- Altın fiyatları Fed faiz indirimi sonrası yükseldi; rekor seviyeye yakın
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Fed faiz indirimi sonrası altın fiyatları dar bantta işlem görüyor
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- Planet Labs hissesi 10,12 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Planet Labs stock hits 52-week high at $10.12
- Autodesk hissesi, yıllık konferans sonrası Stifel’de Alım notunu korudu
- Altın fiyatları Fed faiz kararı öncesinde rekor seviyelerden geriledi
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Altın ve gümüş ithalatı Ağustos’ta arttı
- JMP, Planet Labs hisse senedi değerlendirmesini "Piyasa Performansının Üzerinde" olarak yineledi
- Planet Labs stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Coursera (NYSE:COUR), Chewy (NYSE:CHWY)
- Why Planet Labs Stock Rocketed Almost 50% Higher This Week
- Altın fiyatları rekor seviyelere yakın; Fed faiz indirimi beklentileri haftalık kazançları destekliyor
- Gold prices up near record highs, set for 4th weekly gain on Fed cut bets
- Planet, Pelican-3 uydusundan ilk görüntüleri yayınladı
- Planet releases first images from Pelican-3 satellite
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
Günlük aralık
10.62 11.41
Yıllık aralık
2.06 11.41
- Önceki kapanış
- 10.61
- Açılış
- 10.68
- Satış
- 11.05
- Alış
- 11.35
- Düşük
- 10.62
- Yüksek
- 11.41
- Hacim
- 15.542 K
- Günlük değişim
- 4.15%
- Aylık değişim
- 63.22%
- 6 aylık değişim
- 229.85%
- Yıllık değişim
- 395.52%
21 Eylül, Pazar