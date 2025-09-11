FiyatlarBölümler
PL: Planet Labs PBC Class A

11.05 USD 0.44 (4.15%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PL fiyatı bugün 4.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.62 ve Yüksek fiyatı olarak 11.41 aralığında işlem gördü.

Planet Labs PBC Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
10.62 11.41
Yıllık aralık
2.06 11.41
Önceki kapanış
10.61
Açılış
10.68
Satış
11.05
Alış
11.35
Düşük
10.62
Yüksek
11.41
Hacim
15.542 K
Günlük değişim
4.15%
Aylık değişim
63.22%
6 aylık değişim
229.85%
Yıllık değişim
395.52%
21 Eylül, Pazar