PL
PL: Planet Labs PBC Class A
11.05 USD 0.44 (4.15%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PL 환율이 오늘 4.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.62이고 고가는 11.41이었습니다.
Planet Labs PBC Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
10.62 11.41
년간 변동
2.06 11.41
- 이전 종가
- 10.61
- 시가
- 10.68
- Bid
- 11.05
- Ask
- 11.35
- 저가
- 10.62
- 고가
- 11.41
- 볼륨
- 15.542 K
- 일일 변동
- 4.15%
- 월 변동
- 63.22%
- 6개월 변동
- 229.85%
- 년간 변동율
- 395.52%
20 9월, 토요일