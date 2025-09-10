货币 / PL
PL: Planet Labs PBC Class A
10.19 USD 0.44 (4.51%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PL汇率已更改4.51%。当日，交易品种以低点9.68和高点10.40进行交易。
关注Planet Labs PBC Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PL新闻
- Planet Labs股票创52周新高，达10.12美元
- 9月17日美市更新支撑阻力：18品种支撑阻力(金银铂钯原油天然气铜及十大货币对)
- 业内人士：年内黄金突破4000，白银突破50，铂钯突破1800
- 黄金价格从历史高点回落，市场等待美联储决议
- 9月16日美市更新支撑阻力：18品种支撑阻力(金银铂钯原油天然气铜及十大货币对)
- 9月15日美市更新支撑阻力：18品种支撑阻力(金银铂钯原油天然气铜及十大货币对)
- JMP证券重申Planet Labs股票评级为"市场表现优于大盘"
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Coursera (NYSE:COUR), Chewy (NYSE:CHWY)
- Why Planet Labs Stock Rocketed Almost 50% Higher This Week
- 金价接近历史高位，受美联储降息预期推动有望录得连续第四周上涨
- 9月12日财经早餐：金价高位持稳，需求疲软担忧拖累油价下挫超2%，美下周就临时拨款法案投票
- Planet发布Pelican-3卫星首批图像
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- 美国数据又“打架”：通胀下不去，失业下不来，市场怎么办？
- 黄金价格从历史高点回落；美国CPI数据备受关注
- 9月11日财经早餐：中东局势紧张+美联储降息预期，金价持稳于纪录高位附近，美国推动对俄石油买家新制裁
- 黄金价格徘徊在历史高点附近；市场加大对美联储降息的押注
日范围
9.68 10.40
年范围
2.06 10.40
- 前一天收盘价
- 9.75
- 开盘价
- 9.68
- 卖价
- 10.19
- 买价
- 10.49
- 最低价
- 9.68
- 最高价
- 10.40
- 交易量
- 6.140 K
- 日变化
- 4.51%
- 月变化
- 50.52%
- 6个月变化
- 204.18%
- 年变化
- 356.95%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值