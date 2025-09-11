Moedas / PL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PL: Planet Labs PBC Class A
10.54 USD 0.29 (2.83%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PL para hoje mudou para 2.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.23 e o mais alto foi 10.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Planet Labs PBC Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PL Notícias
- Preços do ouro recuam de níveis recordes com recuperação do dólar após corte do Fed
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- Ações da Planet Labs atingem máxima de 52 semanas a US$ 10,12
- Planet Labs stock hits 52-week high at $10.12
- Preços do ouro recuam de máximas históricas antes da decisão do Fed
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- JMP reitera classificação de Planet Labs como Market Outperform com preço-alvo de US$ 11
- Planet Labs stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Coursera (NYSE:COUR), Chewy (NYSE:CHWY)
- Why Planet Labs Stock Rocketed Almost 50% Higher This Week
- Preço do ouro sobe próximo a máximas recordes, caminha para 4ª semana de ganhos
- Gold prices up near record highs, set for 4th weekly gain on Fed cut bets
- Planet divulga primeiras imagens do satélite Pelican-3
- Planet releases first images from Pelican-3 satellite
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Preços do ouro recuam de máximas históricas; CPI dos EUA em foco
- Gold prices hold near peaks on rate cut hopes; US CPI looms
Faixa diária
10.23 10.71
Faixa anual
2.06 10.71
- Fechamento anterior
- 10.25
- Open
- 10.47
- Bid
- 10.54
- Ask
- 10.84
- Low
- 10.23
- High
- 10.71
- Volume
- 3.484 K
- Mudança diária
- 2.83%
- Mudança mensal
- 55.69%
- Mudança de 6 meses
- 214.63%
- Mudança anual
- 372.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh