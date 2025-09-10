Divisas / PL
PL: Planet Labs PBC Class A
10.25 USD 0.50 (5.13%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PL de hoy ha cambiado un 5.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.68, mientras que el máximo ha alcanzado 10.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Planet Labs PBC Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PL News
- Acciones de Planet Labs alcanzan un máximo de 52 semanas a $10.12
- El oro cede desde máximos históricos antes de la decisión de la Fed
- JMP reitera calificación de "Supera al mercado" para acciones de Planet Labs
- Los precios del oro se mantienen cerca de máximos históricos antes de la decisión de la Fed
- El mercado del platino sigue estando desabastecido; Commerzbank amplía su previsión de precios
- Los precios del oro suben cerca de máximos históricos, encaminados a su cuarta semana de ganancias por apuestas a recortes de la Fed
- Planet publica primeras imágenes del satélite Pelican-3
- Los precios del oro se mantienen cerca de máximos ante esperanzas de recorte de tipos
- Planet Labs nombra a Scott Reese, ejecutivo de GE Vernova, a su junta directiva
Rango diario
9.68 10.40
Rango anual
2.06 10.40
- Cierres anteriores
- 9.75
- Open
- 9.68
- Bid
- 10.25
- Ask
- 10.55
- Low
- 9.68
- High
- 10.40
- Volumen
- 12.679 K
- Cambio diario
- 5.13%
- Cambio mensual
- 51.40%
- Cambio a 6 meses
- 205.97%
- Cambio anual
- 359.64%
