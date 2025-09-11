KurseKategorien
PL: Planet Labs PBC Class A

10.61 USD 0.36 (3.51%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PL hat sich für heute um 3.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.23 bis zu einem Hoch von 10.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die Planet Labs PBC Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PL News

Tagesspanne
10.23 10.71
Jahresspanne
2.06 10.71
Vorheriger Schlusskurs
10.25
Eröffnung
10.47
Bid
10.61
Ask
10.91
Tief
10.23
Hoch
10.71
Volumen
8.918 K
Tagesänderung
3.51%
Monatsänderung
56.72%
6-Monatsänderung
216.72%
Jahresänderung
375.78%
