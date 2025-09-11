Währungen / PL
PL: Planet Labs PBC Class A
10.61 USD 0.36 (3.51%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PL hat sich für heute um 3.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.23 bis zu einem Hoch von 10.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Planet Labs PBC Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PL News
- Planet Labs-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 10,12 $
- Planet Labs stock hits 52-week high at $10.12
- Planet Labs stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Planet Labs veröffentlicht erste Bilder des neuen Pelican-3-Satelliten
- Planet releases first images from Pelican-3 satellite
Tagesspanne
10.23 10.71
Jahresspanne
2.06 10.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.25
- Eröffnung
- 10.47
- Bid
- 10.61
- Ask
- 10.91
- Tief
- 10.23
- Hoch
- 10.71
- Volumen
- 8.918 K
- Tagesänderung
- 3.51%
- Monatsänderung
- 56.72%
- 6-Monatsänderung
- 216.72%
- Jahresänderung
- 375.78%
