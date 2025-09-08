Currencies / PL
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
PL: Planet Labs PBC Class A
9.88 USD 0.04 (0.41%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
PL exchange rate has changed by 0.41% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 9.66 and at a high of 9.98.
Follow Planet Labs PBC Class A dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PL News
- Planet Labs stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Coursera (NYSE:COUR), Chewy (NYSE:CHWY)
- Why Planet Labs Stock Rocketed Almost 50% Higher This Week
- Gold prices up near record highs, set for 4th weekly gain on Fed cut bets
- Planet releases first images from Pelican-3 satellite
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Gold prices hold near peaks on rate cut hopes; US CPI looms
- Gold prices hover near record peaks as Fed rate cut bets mount
- Planet Labs prices $400 million convertible senior notes offering
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Why Planet Labs Stock Sank Today
- Planet Labs Stock Is Sliding Tuesday: What's Going On? - Planet Labs (NYSE:PL)
- Space Stocks: Planet Labs Q2, EchoStar Deal, AST SpaceMobile - Planet Labs (NYSE:PL)
- Planet Labs Beats Estimates, But Analysts Warn On Growth And Margins - Planet Labs (NYSE:PL)
- These Analysts Boost Their Forecasts On Planet Labs Following Q2 Results - Planet Labs (NYSE:PL)
- Planet Labs stock price target raised to $11 from $7 at Craig-Hallum
- Company News for Sep 9, 2025
- Fox, PACS Group, News Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO), Fox (NASDAQ:FOX)
- Planet Labs stock price target raised to $12 from $8 at Needham
- Anglo American’s path to $53 billion Teck Resources merger
- Planet Labs stock price target raised to $11 by JMP on strong earnings
- OCTO, NBIS, QS, PL, GSAT: 5 Trending Stocks Today - Nebius Group (NASDAQ:NBIS), Globalstar (NASDAQ:GSAT)
- Planet Lab Stock Drops After Hours: Here's Why - Planet Labs (NYSE:PL)
- Planet Labs stock falls after announcing $300 million convertible notes offering
Daily Range
9.66 9.98
Year Range
2.06 10.11
- Previous Close
- 9.84
- Open
- 9.84
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Low
- 9.66
- High
- 9.98
- Volume
- 4.623 K
- Daily Change
- 0.41%
- Month Change
- 45.94%
- 6 Months Change
- 194.93%
- Year Change
- 343.05%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%