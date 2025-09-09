КотировкиРазделы
Валюты / PL
Назад в Рынок акций США

PL: Planet Labs PBC Class A

9.75 USD 0.09 (0.91%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PL за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.66, а максимальная — 9.98.

Следите за динамикой Planet Labs PBC Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PL

Дневной диапазон
9.66 9.98
Годовой диапазон
2.06 10.11
Предыдущее закрытие
9.84
Open
9.84
Bid
9.75
Ask
10.05
Low
9.66
High
9.98
Объем
7.880 K
Дневное изменение
-0.91%
Месячное изменение
44.02%
6-месячное изменение
191.04%
Годовое изменение
337.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.