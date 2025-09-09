Валюты / PL
PL: Planet Labs PBC Class A
9.75 USD 0.09 (0.91%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PL за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.66, а максимальная — 9.98.
Следите за динамикой Planet Labs PBC Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
9.66 9.98
Годовой диапазон
2.06 10.11
- Предыдущее закрытие
- 9.84
- Open
- 9.84
- Bid
- 9.75
- Ask
- 10.05
- Low
- 9.66
- High
- 9.98
- Объем
- 7.880 K
- Дневное изменение
- -0.91%
- Месячное изменение
- 44.02%
- 6-месячное изменение
- 191.04%
- Годовое изменение
- 337.22%
