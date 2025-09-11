CotationsSections
Devises / PL
PL: Planet Labs PBC Class A

11.05 USD 0.44 (4.15%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PL a changé de 4.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.62 et à un maximum de 11.41.

Suivez la dynamique Planet Labs PBC Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
10.62 11.41
Range Annuel
2.06 11.41
Clôture Précédente
10.61
Ouverture
10.68
Bid
11.05
Ask
11.35
Plus Bas
10.62
Plus Haut
11.41
Volume
15.542 K
Changement quotidien
4.15%
Changement Mensuel
63.22%
Changement à 6 Mois
229.85%
Changement Annuel
395.52%
20 septembre, samedi