Devises / PL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PL: Planet Labs PBC Class A
11.05 USD 0.44 (4.15%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PL a changé de 4.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.62 et à un maximum de 11.41.
Suivez la dynamique Planet Labs PBC Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PL Nouvelles
- Les prix de l’or s’orientent vers un cinquième gain hebdomadaire après la baisse des taux de la Fed
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Les prix de l’or reculent par rapport aux niveaux records alors que le dollar rebondit après la baisse de la Fed
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- L’action Planet Labs atteint un sommet de 52 semaines à 10,12$
- Planet Labs stock hits 52-week high at $10.12
- Les prix de l’or reculent par rapport aux sommets historiques avant la décision de la Fed
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Autodesk s’associe au Kraft Group en tant que plateforme de conception des Patriots
- JMP réitère sa note "Surperformance du marché" pour l’action Planet Labs
- Planet Labs stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Coursera (NYSE:COUR), Chewy (NYSE:CHWY)
- Why Planet Labs Stock Rocketed Almost 50% Higher This Week
- Le marché du platine reste sous-approvisionné ; Commerzbank augmente ses prévisions de prix
- Les prix de l’or en hausse près des records, en route pour un 4e gain hebdomadaire
- Gold prices up near record highs, set for 4th weekly gain on Fed cut bets
- Planet dévoile les premières images de son satellite Pelican-3
- Planet releases first images from Pelican-3 satellite
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
Range quotidien
10.62 11.41
Range Annuel
2.06 11.41
- Clôture Précédente
- 10.61
- Ouverture
- 10.68
- Bid
- 11.05
- Ask
- 11.35
- Plus Bas
- 10.62
- Plus Haut
- 11.41
- Volume
- 15.542 K
- Changement quotidien
- 4.15%
- Changement Mensuel
- 63.22%
- Changement à 6 Mois
- 229.85%
- Changement Annuel
- 395.52%
20 septembre, samedi