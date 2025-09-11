Valute / PL
PL: Planet Labs PBC Class A
11.05 USD 0.44 (4.15%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PL ha avuto una variazione del 4.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.62 e ad un massimo di 11.41.
Segui le dinamiche di Planet Labs PBC Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.62 11.41
Intervallo Annuale
2.06 11.41
- Chiusura Precedente
- 10.61
- Apertura
- 10.68
- Bid
- 11.05
- Ask
- 11.35
- Minimo
- 10.62
- Massimo
- 11.41
- Volume
- 15.542 K
- Variazione giornaliera
- 4.15%
- Variazione Mensile
- 63.22%
- Variazione Semestrale
- 229.85%
- Variazione Annuale
- 395.52%
20 settembre, sabato