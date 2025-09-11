QuotazioniSezioni
Valute / PL
PL: Planet Labs PBC Class A

11.05 USD 0.44 (4.15%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PL ha avuto una variazione del 4.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.62 e ad un massimo di 11.41.

Segui le dinamiche di Planet Labs PBC Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.62 11.41
Intervallo Annuale
2.06 11.41
Chiusura Precedente
10.61
Apertura
10.68
Bid
11.05
Ask
11.35
Minimo
10.62
Massimo
11.41
Volume
15.542 K
Variazione giornaliera
4.15%
Variazione Mensile
63.22%
Variazione Semestrale
229.85%
Variazione Annuale
395.52%
