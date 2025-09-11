通貨 / PL
PL: Planet Labs PBC Class A
10.61 USD 0.36 (3.51%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PLの今日の為替レートは、3.51%変化しました。日中、通貨は1あたり10.23の安値と10.71の高値で取引されました。
Planet Labs PBC Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
10.23 10.71
1年のレンジ
2.06 10.71
- 以前の終値
- 10.25
- 始値
- 10.47
- 買値
- 10.61
- 買値
- 10.91
- 安値
- 10.23
- 高値
- 10.71
- 出来高
- 8.918 K
- 1日の変化
- 3.51%
- 1ヶ月の変化
- 56.72%
- 6ヶ月の変化
- 216.72%
- 1年の変化
- 375.78%
