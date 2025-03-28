Dövizler / PIII
PIII: P3 Health Partners Inc - Class A
8.24 USD 0.67 (8.85%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PIII fiyatı bugün 8.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.60 ve Yüksek fiyatı olarak 8.47 aralığında işlem gördü.
P3 Health Partners Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PIII haberleri
- P3 Health Partners IAccess Alpha’da: Stratejik Büyüme Odağı
- P3 Health Partners at IAccess Alpha: Strategic Growth Focus
- P3 Health Partners earnings missed by $6.12, revenue topped estimates
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Enovis (ENOV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- MDxHealth SA (MDXH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- P3 Health Partners appoints CEO Aric Coffman to board following director resignation
- p3 health partners enters financing agreement with vbc growth spv 5
- PIII stock touches 52-week low at $6.86 amid market challenges
- P3 Health shares dip as TD Cowen cuts price target to $8
- P3 Health Partners Announces First Quarter 2025 Results
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Günlük aralık
7.60 8.47
Yıllık aralık
0.14 11.30
- Önceki kapanış
- 7.57
- Açılış
- 7.60
- Satış
- 8.24
- Alış
- 8.54
- Düşük
- 7.60
- Yüksek
- 8.47
- Hacim
- 34
- Günlük değişim
- 8.85%
- Aylık değişim
- -1.20%
- 6 aylık değişim
- 4747.06%
- Yıllık değişim
- 1909.76%
