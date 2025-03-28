KurseKategorien
Währungen / PIII
PIII: P3 Health Partners Inc - Class A

7.57 USD 1.09 (12.59%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PIII hat sich für heute um -12.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.01 bis zu einem Hoch von 11.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die P3 Health Partners Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
7.01 11.30
Jahresspanne
0.14 11.30
Vorheriger Schlusskurs
8.66
Eröffnung
8.37
Bid
7.57
Ask
7.87
Tief
7.01
Hoch
11.30
Volumen
168
Tagesänderung
-12.59%
Monatsänderung
-9.23%
6-Monatsänderung
4352.94%
Jahresänderung
1746.34%
