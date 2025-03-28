Währungen / PIII
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PIII: P3 Health Partners Inc - Class A
7.57 USD 1.09 (12.59%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PIII hat sich für heute um -12.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.01 bis zu einem Hoch von 11.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die P3 Health Partners Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PIII News
- P3 Health Partners: Strategiewechsel hin zu profitablem Wachstum
- P3 Health Partners at IAccess Alpha: Strategic Growth Focus
- P3 Health Partners earnings missed by $6.12, revenue topped estimates
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Enovis (ENOV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- MDxHealth SA (MDXH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- P3 Health Partners appoints CEO Aric Coffman to board following director resignation
- Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP is investigating P3 Health Partners, Inc.
- p3 health partners enters financing agreement with vbc growth spv 5
- PIII stock touches 52-week low at $6.86 amid market challenges
- Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP is investigating P3 Health Partners, Inc.
- P3 Health shares dip as TD Cowen cuts price target to $8
- Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP is investigating P3 Health Partners, Inc.
- P3 Health Partners Announces First Quarter 2025 Results
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Tagesspanne
7.01 11.30
Jahresspanne
0.14 11.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.66
- Eröffnung
- 8.37
- Bid
- 7.57
- Ask
- 7.87
- Tief
- 7.01
- Hoch
- 11.30
- Volumen
- 168
- Tagesänderung
- -12.59%
- Monatsänderung
- -9.23%
- 6-Monatsänderung
- 4352.94%
- Jahresänderung
- 1746.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K