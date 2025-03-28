Валюты / PIII
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PIII: P3 Health Partners Inc - Class A
8.38 USD 0.25 (2.90%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PIII за сегодня изменился на -2.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.15, а максимальная — 8.78.
Следите за динамикой P3 Health Partners Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PIII
- P3 Health Partners at IAccess Alpha: Strategic Growth Focus
- P3 Health Partners earnings missed by $6.12, revenue topped estimates
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Enovis (ENOV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- MDxHealth SA (MDXH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- P3 Health Partners appoints CEO Aric Coffman to board following director resignation
- Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP is investigating P3 Health Partners, Inc.
- p3 health partners enters financing agreement with vbc growth spv 5
- PIII stock touches 52-week low at $6.86 amid market challenges
- Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP is investigating P3 Health Partners, Inc.
- P3 Health shares dip as TD Cowen cuts price target to $8
- Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP is investigating P3 Health Partners, Inc.
- P3 Health Partners Announces First Quarter 2025 Results
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Дневной диапазон
8.15 8.78
Годовой диапазон
0.14 10.20
- Предыдущее закрытие
- 8.63
- Open
- 8.52
- Bid
- 8.38
- Ask
- 8.68
- Low
- 8.15
- High
- 8.78
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -2.90%
- Месячное изменение
- 0.48%
- 6-месячное изменение
- 4829.41%
- Годовое изменение
- 1943.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.