PIII: P3 Health Partners Inc - Class A
8.66 USD 0.28 (3.34%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PIII de hoy ha cambiado un 3.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.50, mientras que el máximo ha alcanzado 8.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas P3 Health Partners Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
8.50 8.81
Rango anual
0.14 10.20
- Cierres anteriores
- 8.38
- Open
- 8.64
- Bid
- 8.66
- Ask
- 8.96
- Low
- 8.50
- High
- 8.81
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- 3.34%
- Cambio mensual
- 3.84%
- Cambio a 6 meses
- 4994.12%
- Cambio anual
- 2012.20%
