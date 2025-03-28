통화 / PIII
PIII: P3 Health Partners Inc - Class A
8.24 USD 0.67 (8.85%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PIII 환율이 오늘 8.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.60이고 고가는 8.47이었습니다.
P3 Health Partners Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PIII News
- P3 Health Partners, 전략적 성장 집중 (IAccess Alpha)
- P3 Health Partners at IAccess Alpha: Strategic Growth Focus
- P3 Health Partners earnings missed by $6.12, revenue topped estimates
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Enovis (ENOV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- MDxHealth SA (MDXH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP is investigating P3 Health Partners, Inc.
- PIII stock touches 52-week low at $6.86 amid market challenges
- P3 Health shares dip as TD Cowen cuts price target to $8
- P3 Health Partners Announces First Quarter 2025 Results
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
일일 변동 비율
7.60 8.47
년간 변동
0.14 11.30
- 이전 종가
- 7.57
- 시가
- 7.60
- Bid
- 8.24
- Ask
- 8.54
- 저가
- 7.60
- 고가
- 8.47
- 볼륨
- 34
- 일일 변동
- 8.85%
- 월 변동
- -1.20%
- 6개월 변동
- 4747.06%
- 년간 변동율
- 1909.76%
20 9월, 토요일