PIII
PIII: P3 Health Partners Inc - Class A

7.57 USD 1.09 (12.59%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PIIIの今日の為替レートは、-12.59%変化しました。日中、通貨は1あたり7.01の安値と11.30の高値で取引されました。

P3 Health Partners Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
7.01 11.30
1年のレンジ
0.14 11.30
以前の終値
8.66
始値
8.37
買値
7.57
買値
7.87
安値
7.01
高値
11.30
出来高
168
1日の変化
-12.59%
1ヶ月の変化
-9.23%
6ヶ月の変化
4352.94%
1年の変化
1746.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K