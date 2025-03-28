通貨 / PIII
PIII: P3 Health Partners Inc - Class A
7.57 USD 1.09 (12.59%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PIIIの今日の為替レートは、-12.59%変化しました。日中、通貨は1あたり7.01の安値と11.30の高値で取引されました。
P3 Health Partners Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PIII News
- P3ヘルスパートナーズ、IAccess Alphaで戦略的成長に焦点
- P3 Health Partners at IAccess Alpha: Strategic Growth Focus
- P3 Health Partners earnings missed by $6.12, revenue topped estimates
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Enovis (ENOV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- MDxHealth SA (MDXH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- P3 Health Partners appoints CEO Aric Coffman to board following director resignation
- Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP is investigating P3 Health Partners, Inc.
- p3 health partners enters financing agreement with vbc growth spv 5
- PIII stock touches 52-week low at $6.86 amid market challenges
- Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP is investigating P3 Health Partners, Inc.
- P3 Health shares dip as TD Cowen cuts price target to $8
- Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP is investigating P3 Health Partners, Inc.
- P3 Health Partners Announces First Quarter 2025 Results
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
1日のレンジ
7.01 11.30
1年のレンジ
0.14 11.30
- 以前の終値
- 8.66
- 始値
- 8.37
- 買値
- 7.57
- 買値
- 7.87
- 安値
- 7.01
- 高値
- 11.30
- 出来高
- 168
- 1日の変化
- -12.59%
- 1ヶ月の変化
- -9.23%
- 6ヶ月の変化
- 4352.94%
- 1年の変化
- 1746.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K