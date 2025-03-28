Moedas / PIII
PIII: P3 Health Partners Inc - Class A
8.37 USD 0.29 (3.35%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PIII para hoje mudou para -3.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.37 e o mais alto foi 8.37.
Veja a dinâmica do par de moedas P3 Health Partners Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PIII Notícias
- P3 Health Partners na IAccess Alpha: foco em crescimento estratégico
- P3 Health Partners at IAccess Alpha: Strategic Growth Focus
- P3 Health Partners earnings missed by $6.12, revenue topped estimates
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Enovis (ENOV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- MDxHealth SA (MDXH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- P3 Health Partners appoints CEO Aric Coffman to board following director resignation
- p3 health partners enters financing agreement with vbc growth spv 5
- PIII stock touches 52-week low at $6.86 amid market challenges
- P3 Health shares dip as TD Cowen cuts price target to $8
- P3 Health Partners Announces First Quarter 2025 Results
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Faixa diária
8.37 8.37
Faixa anual
0.14 10.20
- Fechamento anterior
- 8.66
- Open
- 8.37
- Bid
- 8.37
- Ask
- 8.67
- Low
- 8.37
- High
- 8.37
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -3.35%
- Mudança mensal
- 0.36%
- Mudança de 6 meses
- 4823.53%
- Mudança anual
- 1941.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh