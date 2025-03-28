货币 / PIII
PIII: P3 Health Partners Inc - Class A
8.60 USD 0.22 (2.63%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PIII汇率已更改2.63%。当日，交易品种以低点8.50和高点8.81进行交易。
关注P3 Health Partners Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
8.50 8.81
年范围
0.14 10.20
- 前一天收盘价
- 8.38
- 开盘价
- 8.64
- 卖价
- 8.60
- 买价
- 8.90
- 最低价
- 8.50
- 最高价
- 8.81
- 交易量
- 10
- 日变化
- 2.63%
- 月变化
- 3.12%
- 6个月变化
- 4958.82%
- 年变化
- 1997.56%
