PIII: P3 Health Partners Inc - Class A
8.24 USD 0.67 (8.85%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PIII a changé de 8.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.60 et à un maximum de 8.47.
Suivez la dynamique P3 Health Partners Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PIII Nouvelles
- P3 Health Partners à IAccess Alpha : Focus sur la croissance stratégique
- P3 Health Partners at IAccess Alpha: Strategic Growth Focus
- P3 Health Partners earnings missed by $6.12, revenue topped estimates
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Enovis (ENOV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- MDxHealth SA (MDXH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP is investigating P3 Health Partners, Inc.
- p3 health partners enters financing agreement with vbc growth spv 5
- P3 Health shares dip as TD Cowen cuts price target to $8
- P3 Health Partners Announces First Quarter 2025 Results
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- P3 Health Partners Inc. (PIII) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Range quotidien
7.60 8.47
Range Annuel
0.14 11.30
- Clôture Précédente
- 7.57
- Ouverture
- 7.60
- Bid
- 8.24
- Ask
- 8.54
- Plus Bas
- 7.60
- Plus Haut
- 8.47
- Volume
- 34
- Changement quotidien
- 8.85%
- Changement Mensuel
- -1.20%
- Changement à 6 Mois
- 4747.06%
- Changement Annuel
- 1909.76%
20 septembre, samedi