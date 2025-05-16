Dövizler / PHGE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PHGE: BiomX Inc
0.53 USD 0.02 (3.92%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PHGE fiyatı bugün 3.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.51 ve Yüksek fiyatı olarak 0.54 aralığında işlem gördü.
BiomX Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHGE haberleri
- BiomX stock faces FDA clinical hold on nebulizer device concerns
- BiomX Inc. (PHGE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BiomX sets date for 2025 annual meeting and shareholder proposal deadline
- BiomX stock holds Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 2b trial begins
- BiomX stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright with $15 price target
- BiomX stock soars after initiating Phase 2b trial for cystic fibrosis therapy
- BiomX begins phase 2b trial for phage therapy targeting CF infections
- Biomx stock plunges to 52-week low, hitting $0.47
- BiomX CEO Jonathan Solomon to Present at Biomed Israel 2025 Conference
- H.C. Wainwright cuts BiomX stock target to $15, maintains Buy
Günlük aralık
0.51 0.54
Yıllık aralık
0.34 1.16
- Önceki kapanış
- 0.51
- Açılış
- 0.52
- Satış
- 0.53
- Alış
- 0.83
- Düşük
- 0.51
- Yüksek
- 0.54
- Hacim
- 213
- Günlük değişim
- 3.92%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- -3.64%
- Yıllık değişim
- -48.54%
21 Eylül, Pazar