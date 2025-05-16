Divisas / PHGE
PHGE: BiomX Inc
0.48 USD 0.01 (2.04%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PHGE de hoy ha cambiado un -2.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.48, mientras que el máximo ha alcanzado 0.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BiomX Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado.
Rango diario
0.48 0.51
Rango anual
0.34 1.16
- Cierres anteriores
- 0.49
- Open
- 0.48
- Bid
- 0.48
- Ask
- 0.78
- Low
- 0.48
- High
- 0.51
- Volumen
- 107
- Cambio diario
- -2.04%
- Cambio mensual
- -9.43%
- Cambio a 6 meses
- -12.73%
- Cambio anual
- -53.40%
