PHGE: BiomX Inc
0.49 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PHGE за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.47, а максимальная — 0.49.
Следите за динамикой BiomX Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.47 0.49
Годовой диапазон
0.34 1.16
- Предыдущее закрытие
- 0.49
- Open
- 0.48
- Bid
- 0.49
- Ask
- 0.79
- Low
- 0.47
- High
- 0.49
- Объем
- 88
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -7.55%
- 6-месячное изменение
- -10.91%
- Годовое изменение
- -52.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.