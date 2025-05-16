货币 / PHGE
PHGE: BiomX Inc
0.48 USD 0.01 (2.04%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PHGE汇率已更改-2.04%。当日，交易品种以低点0.48和高点0.51进行交易。
关注BiomX Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PHGE新闻
- BiomX stock faces FDA clinical hold on nebulizer device concerns
- BiomX Inc. (PHGE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BiomX sets date for 2025 annual meeting and shareholder proposal deadline
- BiomX stock holds Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 2b trial begins
- BiomX stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright with $15 price target
- BiomX stock soars after initiating Phase 2b trial for cystic fibrosis therapy
- BiomX begins phase 2b trial for phage therapy targeting CF infections
- Biomx stock plunges to 52-week low, hitting $0.47
- BiomX CEO Jonathan Solomon to Present at Biomed Israel 2025 Conference
- H.C. Wainwright cuts BiomX stock target to $15, maintains Buy
日范围
0.48 0.51
年范围
0.34 1.16
- 前一天收盘价
- 0.49
- 开盘价
- 0.48
- 卖价
- 0.48
- 买价
- 0.78
- 最低价
- 0.48
- 最高价
- 0.51
- 交易量
- 107
- 日变化
- -2.04%
- 月变化
- -9.43%
- 6个月变化
- -12.73%
- 年变化
- -53.40%
