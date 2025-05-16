通貨 / PHGE
PHGE: BiomX Inc
0.51 USD 0.03 (6.25%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PHGEの今日の為替レートは、6.25%変化しました。日中、通貨は1あたり0.49の安値と0.51の高値で取引されました。
BiomX Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PHGE News
- BiomX stock faces FDA clinical hold on nebulizer device concerns
- BiomX Inc. (PHGE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BiomX sets date for 2025 annual meeting and shareholder proposal deadline
- BiomX stock holds Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 2b trial begins
- BiomX stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright with $15 price target
- BiomX stock soars after initiating Phase 2b trial for cystic fibrosis therapy
- BiomX begins phase 2b trial for phage therapy targeting CF infections
- Biomx stock plunges to 52-week low, hitting $0.47
- BiomX CEO Jonathan Solomon to Present at Biomed Israel 2025 Conference
- H.C. Wainwright cuts BiomX stock target to $15, maintains Buy
1日のレンジ
0.49 0.51
1年のレンジ
0.34 1.16
- 以前の終値
- 0.48
- 始値
- 0.49
- 買値
- 0.51
- 買値
- 0.81
- 安値
- 0.49
- 高値
- 0.51
- 出来高
- 149
- 1日の変化
- 6.25%
- 1ヶ月の変化
- -3.77%
- 6ヶ月の変化
- -7.27%
- 1年の変化
- -50.49%
