PHGE: BiomX Inc
0.53 USD 0.02 (3.92%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PHGE a changé de 3.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.51 et à un maximum de 0.54.
Suivez la dynamique BiomX Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PHGE Nouvelles
- BiomX stock faces FDA clinical hold on nebulizer device concerns
- BiomX Inc. (PHGE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BiomX sets date for 2025 annual meeting and shareholder proposal deadline
- BiomX stock holds Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 2b trial begins
- BiomX stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright with $15 price target
- BiomX stock soars after initiating Phase 2b trial for cystic fibrosis therapy
- BiomX begins phase 2b trial for phage therapy targeting CF infections
- Biomx stock plunges to 52-week low, hitting $0.47
- BiomX CEO Jonathan Solomon to Present at Biomed Israel 2025 Conference
- H.C. Wainwright cuts BiomX stock target to $15, maintains Buy
Range quotidien
0.51 0.54
Range Annuel
0.34 1.16
- Clôture Précédente
- 0.51
- Ouverture
- 0.52
- Bid
- 0.53
- Ask
- 0.83
- Plus Bas
- 0.51
- Plus Haut
- 0.54
- Volume
- 213
- Changement quotidien
- 3.92%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- -3.64%
- Changement Annuel
- -48.54%
20 septembre, samedi