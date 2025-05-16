통화 / PHGE
PHGE: BiomX Inc
0.53 USD 0.02 (3.92%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PHGE 환율이 오늘 3.92%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.51이고 고가는 0.54이었습니다.
BiomX Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PHGE News
- BiomX stock faces FDA clinical hold on nebulizer device concerns
- BiomX Inc. (PHGE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BiomX sets date for 2025 annual meeting and shareholder proposal deadline
- BiomX stock holds Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 2b trial begins
- BiomX stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright with $15 price target
- BiomX stock soars after initiating Phase 2b trial for cystic fibrosis therapy
- BiomX begins phase 2b trial for phage therapy targeting CF infections
- Biomx stock plunges to 52-week low, hitting $0.47
- BiomX CEO Jonathan Solomon to Present at Biomed Israel 2025 Conference
- H.C. Wainwright cuts BiomX stock target to $15, maintains Buy
일일 변동 비율
0.51 0.54
년간 변동
0.34 1.16
- 이전 종가
- 0.51
- 시가
- 0.52
- Bid
- 0.53
- Ask
- 0.83
- 저가
- 0.51
- 고가
- 0.54
- 볼륨
- 213
- 일일 변동
- 3.92%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- -3.64%
- 년간 변동율
- -48.54%
20 9월, 토요일