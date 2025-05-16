Moedas / PHGE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PHGE: BiomX Inc
0.51 USD 0.03 (6.25%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PHGE para hoje mudou para 6.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.49 e o mais alto foi 0.51.
Veja a dinâmica do par de moedas BiomX Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHGE Notícias
- BiomX stock faces FDA clinical hold on nebulizer device concerns
- BiomX Inc. (PHGE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BiomX sets date for 2025 annual meeting and shareholder proposal deadline
- BiomX stock holds Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 2b trial begins
- BiomX stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright with $15 price target
- BiomX stock soars after initiating Phase 2b trial for cystic fibrosis therapy
- BiomX begins phase 2b trial for phage therapy targeting CF infections
- Biomx stock plunges to 52-week low, hitting $0.47
- BiomX CEO Jonathan Solomon to Present at Biomed Israel 2025 Conference
- H.C. Wainwright cuts BiomX stock target to $15, maintains Buy
Faixa diária
0.49 0.51
Faixa anual
0.34 1.16
- Fechamento anterior
- 0.48
- Open
- 0.49
- Bid
- 0.51
- Ask
- 0.81
- Low
- 0.49
- High
- 0.51
- Volume
- 149
- Mudança diária
- 6.25%
- Mudança mensal
- -3.77%
- Mudança de 6 meses
- -7.27%
- Mudança anual
- -50.49%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh