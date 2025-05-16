Valute / PHGE
PHGE: BiomX Inc
0.53 USD 0.02 (3.92%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PHGE ha avuto una variazione del 3.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.51 e ad un massimo di 0.54.
Segui le dinamiche di BiomX Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PHGE News
- BiomX stock faces FDA clinical hold on nebulizer device concerns
- BiomX Inc. (PHGE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BiomX sets date for 2025 annual meeting and shareholder proposal deadline
- BiomX stock holds Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 2b trial begins
- BiomX stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright with $15 price target
- BiomX stock soars after initiating Phase 2b trial for cystic fibrosis therapy
- BiomX begins phase 2b trial for phage therapy targeting CF infections
- Biomx stock plunges to 52-week low, hitting $0.47
- BiomX CEO Jonathan Solomon to Present at Biomed Israel 2025 Conference
- H.C. Wainwright cuts BiomX stock target to $15, maintains Buy
Intervallo Giornaliero
0.51 0.54
Intervallo Annuale
0.34 1.16
- Chiusura Precedente
- 0.51
- Apertura
- 0.52
- Bid
- 0.53
- Ask
- 0.83
- Minimo
- 0.51
- Massimo
- 0.54
- Volume
- 213
- Variazione giornaliera
- 3.92%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -3.64%
- Variazione Annuale
- -48.54%
21 settembre, domenica