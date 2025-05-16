Währungen / PHGE
PHGE: BiomX Inc
0.53 USD 0.02 (3.92%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PHGE hat sich für heute um 3.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.51 bis zu einem Hoch von 0.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die BiomX Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PHGE News
- BiomX stock faces FDA clinical hold on nebulizer device concerns
- BiomX Inc. (PHGE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BiomX sets date for 2025 annual meeting and shareholder proposal deadline
- BiomX stock holds Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 2b trial begins
- BiomX stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright with $15 price target
- BiomX stock soars after initiating Phase 2b trial for cystic fibrosis therapy
- BiomX begins phase 2b trial for phage therapy targeting CF infections
- Biomx stock plunges to 52-week low, hitting $0.47
- BiomX CEO Jonathan Solomon to Present at Biomed Israel 2025 Conference
- H.C. Wainwright cuts BiomX stock target to $15, maintains Buy
Tagesspanne
0.51 0.54
Jahresspanne
0.34 1.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.51
- Eröffnung
- 0.52
- Bid
- 0.53
- Ask
- 0.83
- Tief
- 0.51
- Hoch
- 0.54
- Volumen
- 179
- Tagesänderung
- 3.92%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -3.64%
- Jahresänderung
- -48.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K