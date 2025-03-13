Dövizler / PHAR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PHAR: Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10
14.74 USD 0.88 (6.35%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PHAR fiyatı bugün 6.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.59 ve Yüksek fiyatı olarak 14.88 aralığında işlem gördü.
Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHAR haberleri
- Zoetis Gains CVMP Backing for Portela, Eyes EU Approval in Cat OA Pain
- RAPP Stock Soars 62% in a Week on Meeting Phase II Epilepsy Study Goal
- TVTX Stock Soars as FDA Waives Advisory Committee for Filspari sNDA
- RARE Reports Positive Long-Term Data From Metabolic Disorder Study
- Pharming Group N.V. (PHAR) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference - Slideshow (NASDAQ:PHAR)
- IMVT Stock Up 11% on Upbeat Batoclimab Hyperthyroidism Study Results
- Editas Nominates EDIT-401 as Lead In Vivo Therapy for High Cholesterol
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Intellia, Pharming Group in Focus
- OTLK Stock Crashes 54% as FDA Issues Second CRL for Eye Disease Drug
- Catalyst Pharmaceuticals Settles Firdapse Patent Litigation With Lupin
- Wall Street Analysts See a 142.26% Upside in Pharming Group (PHAR): Can the Stock Really Move This High?
- Wall Street Analysts Think Pharming Group (PHAR) Could Surge 145.75%: Read This Before Placing a Bet
- New Strong Buy Stocks for August 1st
- Best Momentum Stocks to Buy for July 25th
- New Strong Buy Stocks for July 25th
- Best Momentum Stocks to Buy for July 17th
- New Strong Buy Stocks for July 17th
- US FDA approves KalVista Pharma’s swelling disorder drug, shares rise
- PHAR stock hits 52-week high at $11.14 amid robust growth
- Pharming Group: Small Dutch Company With Strong Revenues (NASDAQ:PHAR)
- Pharming Group N.V. (PHAR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
14.59 14.88
Yıllık aralık
7.31 15.61
- Önceki kapanış
- 13.86
- Açılış
- 14.68
- Satış
- 14.74
- Alış
- 15.04
- Düşük
- 14.59
- Yüksek
- 14.88
- Hacim
- 36
- Günlük değişim
- 6.35%
- Aylık değişim
- 7.51%
- 6 aylık değişim
- 79.54%
- Yıllık değişim
- 83.79%
21 Eylül, Pazar