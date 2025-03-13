通貨 / PHAR
PHAR: Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10
13.86 USD 0.74 (5.07%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PHARの今日の為替レートは、-5.07%変化しました。日中、通貨は1あたり13.83の安値と14.49の高値で取引されました。
Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHAR News
1日のレンジ
13.83 14.49
1年のレンジ
7.31 15.61
- 以前の終値
- 14.60
- 始値
- 14.20
- 買値
- 13.86
- 買値
- 14.16
- 安値
- 13.83
- 高値
- 14.49
- 出来高
- 50
- 1日の変化
- -5.07%
- 1ヶ月の変化
- 1.09%
- 6ヶ月の変化
- 68.82%
- 1年の変化
- 72.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K