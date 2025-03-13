Divisas / PHAR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PHAR: Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10
14.60 USD 0.33 (2.31%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PHAR de hoy ha cambiado un 2.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.33, mientras que el máximo ha alcanzado 14.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHAR News
- Zoetis Gains CVMP Backing for Portela, Eyes EU Approval in Cat OA Pain
- RAPP Stock Soars 62% in a Week on Meeting Phase II Epilepsy Study Goal
- TVTX Stock Soars as FDA Waives Advisory Committee for Filspari sNDA
- RARE Reports Positive Long-Term Data From Metabolic Disorder Study
- Pharming Group N.V. (PHAR) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference - Slideshow (NASDAQ:PHAR)
- IMVT Stock Up 11% on Upbeat Batoclimab Hyperthyroidism Study Results
- Editas Nominates EDIT-401 as Lead In Vivo Therapy for High Cholesterol
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Intellia, Pharming Group in Focus
- OTLK Stock Crashes 54% as FDA Issues Second CRL for Eye Disease Drug
- Catalyst Pharmaceuticals Settles Firdapse Patent Litigation With Lupin
- Wall Street Analysts See a 142.26% Upside in Pharming Group (PHAR): Can the Stock Really Move This High?
- Wall Street Analysts Think Pharming Group (PHAR) Could Surge 145.75%: Read This Before Placing a Bet
- New Strong Buy Stocks for August 1st
- Best Momentum Stocks to Buy for July 25th
- New Strong Buy Stocks for July 25th
- Best Momentum Stocks to Buy for July 17th
- New Strong Buy Stocks for July 17th
- US FDA approves KalVista Pharma’s swelling disorder drug, shares rise
- PHAR stock hits 52-week high at $11.14 amid robust growth
- Pharming Group: Small Dutch Company With Strong Revenues (NASDAQ:PHAR)
- Pharming Group N.V. (PHAR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
14.33 14.99
Rango anual
7.31 15.61
- Cierres anteriores
- 14.27
- Open
- 14.38
- Bid
- 14.60
- Ask
- 14.90
- Low
- 14.33
- High
- 14.99
- Volumen
- 29
- Cambio diario
- 2.31%
- Cambio mensual
- 6.49%
- Cambio a 6 meses
- 77.83%
- Cambio anual
- 82.04%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B