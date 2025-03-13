KurseKategorien
PHAR: Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10

13.86 USD 0.74 (5.07%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PHAR hat sich für heute um -5.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.83 bis zu einem Hoch von 14.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
13.83 14.49
Jahresspanne
7.31 15.61
Vorheriger Schlusskurs
14.60
Eröffnung
14.20
Bid
13.86
Ask
14.16
Tief
13.83
Hoch
14.49
Volumen
50
Tagesänderung
-5.07%
Monatsänderung
1.09%
6-Monatsänderung
68.82%
Jahresänderung
72.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K