Währungen / PHAR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PHAR: Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10
13.86 USD 0.74 (5.07%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PHAR hat sich für heute um -5.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.83 bis zu einem Hoch von 14.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHAR News
- Zoetis Gains CVMP Backing for Portela, Eyes EU Approval in Cat OA Pain
- RAPP Stock Soars 62% in a Week on Meeting Phase II Epilepsy Study Goal
- TVTX Stock Soars as FDA Waives Advisory Committee for Filspari sNDA
- RARE Reports Positive Long-Term Data From Metabolic Disorder Study
- Pharming Group N.V. (PHAR) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference - Slideshow (NASDAQ:PHAR)
- IMVT Stock Up 11% on Upbeat Batoclimab Hyperthyroidism Study Results
- Editas Nominates EDIT-401 as Lead In Vivo Therapy for High Cholesterol
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Intellia, Pharming Group in Focus
- OTLK Stock Crashes 54% as FDA Issues Second CRL for Eye Disease Drug
- Catalyst Pharmaceuticals Settles Firdapse Patent Litigation With Lupin
- Wall Street Analysts See a 142.26% Upside in Pharming Group (PHAR): Can the Stock Really Move This High?
- Wall Street Analysts Think Pharming Group (PHAR) Could Surge 145.75%: Read This Before Placing a Bet
- New Strong Buy Stocks for August 1st
- Best Momentum Stocks to Buy for July 25th
- New Strong Buy Stocks for July 25th
- Best Momentum Stocks to Buy for July 17th
- New Strong Buy Stocks for July 17th
- US FDA approves KalVista Pharma’s swelling disorder drug, shares rise
- PHAR stock hits 52-week high at $11.14 amid robust growth
- Pharming Group: Small Dutch Company With Strong Revenues (NASDAQ:PHAR)
- Pharming Group N.V. (PHAR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
13.83 14.49
Jahresspanne
7.31 15.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.60
- Eröffnung
- 14.20
- Bid
- 13.86
- Ask
- 14.16
- Tief
- 13.83
- Hoch
- 14.49
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- -5.07%
- Monatsänderung
- 1.09%
- 6-Monatsänderung
- 68.82%
- Jahresänderung
- 72.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K