통화 / PHAR
PHAR: Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10
14.74 USD 0.88 (6.35%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PHAR 환율이 오늘 6.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.59이고 고가는 14.88이었습니다.
Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
14.59 14.88
년간 변동
7.31 15.61
- 이전 종가
- 13.86
- 시가
- 14.68
- Bid
- 14.74
- Ask
- 15.04
- 저가
- 14.59
- 고가
- 14.88
- 볼륨
- 36
- 일일 변동
- 6.35%
- 월 변동
- 7.51%
- 6개월 변동
- 79.54%
- 년간 변동율
- 83.79%
