PHAR: Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10
14.08 USD 0.52 (3.56%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PHAR para hoje mudou para -3.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.97 e o mais alto foi 14.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
13.97 14.20
Faixa anual
7.31 15.61
- Fechamento anterior
- 14.60
- Open
- 14.20
- Bid
- 14.08
- Ask
- 14.38
- Low
- 13.97
- High
- 14.20
- Volume
- 18
- Mudança diária
- -3.56%
- Mudança mensal
- 2.70%
- Mudança de 6 meses
- 71.50%
- Mudança anual
- 75.56%
