Валюты / PHAR
PHAR: Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10
14.27 USD 0.38 (2.74%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PHAR за сегодня изменился на 2.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.27, а максимальная — 15.27.
Следите за динамикой Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PHAR
- Pharming Group N.V. (PHAR) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference - Slideshow (NASDAQ:PHAR)
- Pharming Group N.V. (PHAR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
14.27 15.27
Годовой диапазон
7.31 15.61
- Предыдущее закрытие
- 13.89
- Open
- 14.37
- Bid
- 14.27
- Ask
- 14.57
- Low
- 14.27
- High
- 15.27
- Объем
- 64
- Дневное изменение
- 2.74%
- Месячное изменение
- 4.08%
- 6-месячное изменение
- 73.81%
- Годовое изменение
- 77.93%
