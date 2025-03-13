КотировкиРазделы
PHAR: Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10

14.27 USD 0.38 (2.74%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PHAR за сегодня изменился на 2.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.27, а максимальная — 15.27.

Следите за динамикой Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.27 15.27
Годовой диапазон
7.31 15.61
Предыдущее закрытие
13.89
Open
14.37
Bid
14.27
Ask
14.57
Low
14.27
High
15.27
Объем
64
Дневное изменение
2.74%
Месячное изменение
4.08%
6-месячное изменение
73.81%
Годовое изменение
77.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.