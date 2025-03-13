货币 / PHAR
PHAR: Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10
14.27 USD 0.38 (2.74%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PHAR汇率已更改2.74%。当日，交易品种以低点14.27和高点15.27进行交易。
关注Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHAR新闻
日范围
14.27 15.27
年范围
7.31 15.61
- 前一天收盘价
- 13.89
- 开盘价
- 14.37
- 卖价
- 14.27
- 买价
- 14.57
- 最低价
- 14.27
- 最高价
- 15.27
- 交易量
- 64
- 日变化
- 2.74%
- 月变化
- 4.08%
- 6个月变化
- 73.81%
- 年变化
- 77.93%
